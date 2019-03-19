SOCAR запустила процесс юридического оформления сделки по покупке активов EWE A.G. в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начала юридический процесс оформления сделки по приобретению турецких активов крупнейшей германской энергетической компании EWE A.G.

«Для приобретения активов EWE A.G. компания SOCAR обратилась в антимонопольное ведомство Турции. После одобрения со стороны указанного ведомства SOCAR получит в свое распоряжение компании Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom», - отмечается в информации на сайте Стамбульской фондовой биржи

Как общалось, SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении управляющей операциями EWE AG в Турции компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний.

Сделка, стоимость которой не разглашается, будет завершена после получения одобрения со стороны Совета по вопросам конкуренции Турции и других соответствующих организаций.

EWE Turkey Holding посредством компаний Burgaz и Kayserigaz является четвертым крупнейшим в Турции поставщиком природного газа.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова