Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.03.2019 14:55

SOCAR запустила процесс юридического оформления сделки по покупке активов EWE A.G. в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начала юридический процесс оформления сделки по приобретению турецких активов крупнейшей германской энергетической компании EWE A.G.

«Для приобретения активов EWE A.G. компания SOCAR обратилась в антимонопольное ведомство Турции. После одобрения со стороны указанного ведомства SOCAR получит в свое распоряжение компании Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom», - отмечается в информации на сайте Стамбульской фондовой биржи

Как общалось, SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении управляющей операциями EWE AG в Турции компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний.

Сделка, стоимость которой не разглашается, будет завершена после получения одобрения со стороны Совета по вопросам конкуренции Турции и других соответствующих организаций.

EWE Turkey Holding посредством компаний Burgaz и Kayserigaz является четвертым крупнейшим в Турции поставщиком природного газа.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СДЕЛКА, ОФОРМЛЕНИЕ


Похожие новости


SOCAR приобрела газораспределительные активы EWE A.G. в Турции Газпром продал 71% импортера российского газа в Турцию Bosphorus Gaz Эрдоган заявил о необходимости сохранения ядерной сделки с Ираном Турция рассчитывает закрыть сделку с РФ по С-400 в максимально короткие сроки - Эрдоган Aeroports de Paris покупает 38% турецкого оператора TAV за $874 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]