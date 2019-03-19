Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Социум 19.03.2019 20:03

Число киберпреступлений в РФ в прошлом году удвоилось - генпрокурор

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил о двукратном росте в прошлом году преступности в киберпространстве.

"Второй год фиксируется двукратное увеличение (количества) преступлений, совершенных с использованием информационных технологий", - сказал Ю.Чайка на коллегии ведомства во вторник.

Касаясь состояния преступности в целом, он отметил, что "деятельность правоохранительных органов в 2018 году осуществлялась в условиях ее снижения на 3% (учтено почти 2 млн преступлений)".

"Вместе с тем в прошлом году в структуре преступности возросла доля тяжких и особо тяжких деяний, экономических преступлений, а также совершенных лицами, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности", - подчеркнул генпрокурор.

В этой связи он призвал подчинённых "жестко реагировать на факты сокрытия следственными органами преступлений, одной из форм которого стало ненаправление прокурору материалов для их изучения, вопреки неоднократным требованиям".

"Поэтому поручаю провести их полную ревизию, особенно по фактам обнаружения трупов и безвестного исчезновения",- сказал Ю. Чайка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ, РОСТ


Похожие новости


В "Лаборатории Касперского" прогнозируют рост числа хакерских атак на электронику автомобилей, медицинские приборы и смартфоны В странах ОДКБ прошла спецоперация против киберпреступников

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]