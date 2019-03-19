Число киберпреступлений в РФ в прошлом году удвоилось - генпрокурор

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил о двукратном росте в прошлом году преступности в киберпространстве.

"Второй год фиксируется двукратное увеличение (количества) преступлений, совершенных с использованием информационных технологий", - сказал Ю.Чайка на коллегии ведомства во вторник.

Касаясь состояния преступности в целом, он отметил, что "деятельность правоохранительных органов в 2018 году осуществлялась в условиях ее снижения на 3% (учтено почти 2 млн преступлений)".

"Вместе с тем в прошлом году в структуре преступности возросла доля тяжких и особо тяжких деяний, экономических преступлений, а также совершенных лицами, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности", - подчеркнул генпрокурор.

В этой связи он призвал подчинённых "жестко реагировать на факты сокрытия следственными органами преступлений, одной из форм которого стало ненаправление прокурору материалов для их изучения, вопреки неоднократным требованиям".

"Поэтому поручаю провести их полную ревизию, особенно по фактам обнаружения трупов и безвестного исчезновения",- сказал Ю. Чайка.