Назарбаев во вторник выступит с обращением к казахстанцам

Пресс-служба президента Казахстана анонсировала выступление Нурсултана Назарбаева во вторник в эфире республиканских телеканалов.

"Сегодня 19 марта в 19:00 (16:00 мск) в эфире республиканских телеканалов глава государства выступит с обращением к народу Казахстана", - говорится в распространенном во вторник сообщении.