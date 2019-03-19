Глава Республики Алтай уволил министра за срыв сроков сдачи единственного ледового дворца

Министр регионального развития Республики Алтай Николай Кондратьев отстранен от должности из-за сорванных сроков сдачи спорткомплекса "Атлант", сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.
"Указом главы Республики Алтай Александра Бердникова за непринятие надлежащих мер по строительству спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант", ведущее к срыву сдачи объекта в установленные сроки, освобожден от должности министр регионального развития Республики Алтай Николай Кондратьев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 20 марта министерство регионального развития региона возглавит Олег Пьянков, ранее занимавший должность начальника региональной Государственной жилищной инспекции.
Ранее сообщалось, что первый в регионе ледовый дворец "Атлант" строится в селе Майма. Власти обещали сдать его в эксплуатацию до конца 2018 года.
Объект возводится по личному поручению президента России, который распорядился выделить региону 370 млн рублей на завершение строительства еще в 2017 году. Ледовый дворец будет размещать в себе саму арену, многофункциональный спортивный зал. На прилегающей территории будет расположена полоса препятствий для сдачи норм ГТО, детские игровые площадки и спортивные тренажеры. Ледовое поле сможет трансформироваться в закрытую площадку для проведения концертов и выставок.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»