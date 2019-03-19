Дроны Airbus Skyways впервые доставили грузы с берега на морское судно в порту Сингапура

Дроны Skyways производства компании Airbus впервые доставили груз с берега на стоящее в порту Сингапура судно в рамках летных испытаний.
Как говорится в пресс-релизе Airbus, в дальнейшем подобные беспилотные аппараты могут быть использованы для срочной доставки предметов первой необходимости.
Дрон Skyways взлетел с пирса Marina South Pier, преодолел расстояние в 1,5 км до стоящего на якоре судна, оставил груз (отпечатанные на 3D-принтере детали) весом 1,5 кг на палубе, а потом вернулся в исходную точку. Весь полет занял не более десяти минут.
Испытания проводились совместно с Wilhelmsen Ships Services, специализирующейся на морской логистике и портовых услуг. Во время дальнейших тестовых полетов Airbus Skyways будет поднимать до 4 кг полезной нагрузки и автономно перемещаться по заранее определенным "воздушным коридорам" к судам, находящимся на расстоянии до 3 км от побережья.
Использование беспилотных авиационных систем в судоходстве позволит расширить портфель услуг судового агентства, снизить время доставки в шесть раз и до 90% сократить затраты на нее, уменьшить выбросы углерода и значительно снизить риск аварий, связанных с доставкой грузов катерами.
Skyways - экспериментальный проект, направленный на создание прямых мультимодальных транспортных сетей в "умных городах". Он станет отправной точкой для дальнейшей разработки беспилотной воздушной инфраструктуры и эффективной эксплуатации автономных летательных аппаратов в условиях города и морской среды.
После того, как дроны Skyways подтвердят способность к безопасной и надежной доставке грузов на палубы кораблей у берегов Сингапура, их ждет новый этап экспериментальной доставки посылок по воздуху в городских условиях на территории Национального университета Сингапура.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»