Следователи нашли записку утрехтского стрелка, указывающую на то, что он - террорист

Прокуратура Нидерландов сообщила, что улики, обнаруженные в машине мужчины, который накануне открыл огонь в Утрехте, указывают на то, что он действительно может считаться террористом, передает агентство Associated Press.
В распространенном во вторник заявлении прокуратуры говорится, что следователи нашли в автомобиле стрелка записку, содержание которой позволяет предполагать, что нападение было терактом. Отмечается, что наряду с этим прокуратура продолжает изучать и другие версии произошедшего.
Кроме того, указывается, что следователи пока не нашли доказательств, которые указывали бы на то, что главный подозреваемый по этому делу Гёкмен Таныш знал лично кого-либо из жертв.
18 марта мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.
Ранее мэр Утрехта Йан фон Занен заявил, что полиция предполагает, что произошедшая стрельба была терактом.
Личность Г.Таныша была установлена благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что Г.Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до максимального. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»