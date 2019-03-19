Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами

Турпоток в Египет продолжает восстанавливаться после кризисных лет, в 2018 году он вырос на 16,5%, сообщает Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).
"В прошлом году Египет стал второй страной в Африке после Эфиопии, куда турпоток вырос значительнее всего - на 16,5% по сравнению с 2017 годом. Это произошло благодаря повышению безопасности и улучшению соответствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении.
WTTC отмечает, что в 2018 году рост на туристическом рынке Египта значительно превзошел общемировые показатели (+3,9%).
В прошлом году доходы от туризма принесли бюджету Египта $29,6 млрд, что стало наилучшим результатом с 2010 года и составило 11,9% ВВП. В общей сложности иностранные туристы потратили в стране 218,1 млрд египетских фунтов ($12,6 млрд), самыми крупными рынками стали Германия (13%), Россия (12%), Великобритания (7%), Саудовская Аравия (6%) и Италия (3%).
"Согласно прогнозам, в 2019 году вклад туризма в ВВП Египта увеличится еще на 5,4%", - отметили в WTTC.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»