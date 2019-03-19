Депутаты и сенаторы согласуют срок вступления в силу закона о хостелах

Комитет по жилищной политике и ЖКХ на заседании во вторник рекомендовал Госдуме создать согласительную комиссию по закону о запрете хостелов в многоквартирных домах, который 13 марта был отклонен Советом Федерации.

Сенаторы, согласившись с концепцией закона, предложили отложить срок его вступления в силу до 1 января 2020 года. Депутаты рассчитывали, что закон начнет действовать после подписания президентом.

Профильный комитет обсудил два возможных варианта - преодолеть вето Совета Федерации или создать с сенаторами согласительную комиссию для выработки компромиссного решения. Глава комитета Галина Хованская предлагала первый вариант, настаивая на том, что поддержанный всеми думскими фракциями закон о хостелах подготовлен качественно и отвечает интересам граждан.

Г.Хованская на заседании комитета сообщила, что подготовлен "подробный документ - проект заключения". "И предлагаем все-таки принять (закон) в ранее принятой Госдумой редакции (то есть преодолеть вето Совета Федерации - ИФ) и направить президенту", - сказала глава комитета.

Г.Хованская ("Справедливая Россия") последовательно отстаивает свою позицию по закону о хостелах, считает, что откладывать с введением в действие закона не надо. Однако решающее слово - за парламентским большинством, передает корреспондент "Интерфакса".

При этом Г.Хованская не исключила возможность формирования согласительной комиссии с сенаторами.

Депутат Сергей Пахомов, выступивший на заседании комитета от фракции "Единая Россия", высказался за создание такой комиссии и предложил собрать ее на следующей неделе. "Это - решение фракции", - заявил он.

"Аргументы наших коллег (сенаторов) мы должны выслушать и принять, не затягивая, решение", - отметил депутат.

Депутаты от парламентского большинства предложили "мягкий" вариант согласительной комиссии. При этом члены комитета были единодушны в том, что названный сенаторами срок вступления закона в силу слишком затянут.

Депутаты, как сообщил ранее "Интерфаксу" вице-спикер, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, предлагают другую дату - 1 июля этого года.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях 6 марта.

В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.

Это требование влечет запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. В настоящее время в соответствии с Жилищным кодексом в многоквартирном доме нежилым может быть признано только квартира на первом этаже, либо на втором этаже, но только, если под этой квартирой тоже нежилое помещение. Также к такой квартире должна быть возможность оборудовать вход с улицы.

Таким образом, после принятия закона хостел может быть только с отдельным входом на первом этаже, или на более высоких этажах, если под ним нет жилых квартир.

Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиниц размещаются в квартирах в многоквартирных домах на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев этих хостелов.