Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.03.2019 15:47

Меркель обещает до конца бороться за организованный выход Британии из ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что до последнего намерена добиваться выход Британии из ЕС с соглашением.

"Я буду бороться до последнего часа 29 марта за упорядоченный выход Британии из Европейского Союза. У нас немного времени, но все еще есть несколько дней", - заявила А.Меркель на конференции в Берлине.

Ранее во вторник госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что в Евросоюзе уже устали от переговоров по Brexit.

Парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению, и оба раза отверг эту сделку.

Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

При этом в Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы менять параметры сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Меркель поддержала предложение о европейском авианосце Меркель считает, что еще есть время для решения проблем с Brexit Меркель планирует посетить Грецию 10-11 января с рабочим визитом Меркель посетит Киев 1 ноября Меркель проведет переговоры с премьером Нидерландов на фоне обсуждения в ЕС российских хакерских атак Меркель указала на отсутствие понимания в ЕС позиции Лондона о сотрудничестве с Брюсселем после Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]