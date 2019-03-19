Розничные продажи алкоголя в РФ в январе-феврале выросли на 2% - эксперты

Розничные продажи алкогольной продукции (без пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-феврале составили 31,9 млн декалитров (дал), что на 2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей.
В феврале по сравнению с февралем прошлого года рост составил 2,3%, до 15,3 млн дал.
В частности, продажа водки за два месяца выросла на 0,4%, до 11 млн дал, в феврале - на 0,2%, до 5,4 млн дал. Спрос на коньяк был выше, его продажи в январе-феврале выросли на 6,3%, до 1,9 млн дал, в феврале - на 4,9%, до 954,8 тыс. дал.
Наибольшими темпами росли продажи слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов: в январе-феврале рост составил 22,9%, до 791,7 тыс. дал, в феврале - 22,5%, до 393,9 тыс. дал.
Розничные продажи тихих вин за два месяца и в феврале выросли на 1%, до 7,2 млн дал и 3,6 млн дал соответственно. Продажи шампанского и игристых вин снизились - в январе-феврале на 1,9%, до 2,3 млн дал, в феврале - на 0,1%, до 914,9 тыс. дал.
Как отметили в союзе, приведенные данные свидетельствуют о безболезненном переходе алкогольной отрасли на "помарочный учет" в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная система учета алкоголя) и на новые образцы федеральных специальных марок.
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Алиев отмечает вклад Назарбаева в двухсторонние отношения Азербайджана и Казахстана
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
В Берлине в связи с заявлением Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО напомнили о других формах сотрудничества стран с альянсом
В Еврокомиссии хотят уложиться с Brexit до 23 мая, даты выборов в Европарламент - СМИ
Мэй подтвердила, что хочет провести новое голосование по Brexit в парламенте
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»