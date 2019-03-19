Розничные продажи алкоголя в РФ в январе-феврале выросли на 2% - эксперты

Розничные продажи алкогольной продукции (без пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-феврале составили 31,9 млн декалитров (дал), что на 2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В феврале по сравнению с февралем прошлого года рост составил 2,3%, до 15,3 млн дал.

В частности, продажа водки за два месяца выросла на 0,4%, до 11 млн дал, в феврале - на 0,2%, до 5,4 млн дал. Спрос на коньяк был выше, его продажи в январе-феврале выросли на 6,3%, до 1,9 млн дал, в феврале - на 4,9%, до 954,8 тыс. дал.

Наибольшими темпами росли продажи слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов: в январе-феврале рост составил 22,9%, до 791,7 тыс. дал, в феврале - 22,5%, до 393,9 тыс. дал.

Розничные продажи тихих вин за два месяца и в феврале выросли на 1%, до 7,2 млн дал и 3,6 млн дал соответственно. Продажи шампанского и игристых вин снизились - в январе-феврале на 1,9%, до 2,3 млн дал, в феврале - на 0,1%, до 914,9 тыс. дал.

Как отметили в союзе, приведенные данные свидетельствуют о безболезненном переходе алкогольной отрасли на "помарочный учет" в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная система учета алкоголя) и на новые образцы федеральных специальных марок.