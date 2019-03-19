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Транспорт и связь 19.03.2019 16:15

ИрАэро с 20 апреля откроет рейсы из Оренбурга в Баку

Авиакомпания "ИрАэро" с 20 апреля начнет выполнение полетов из Оренбурга в Баку, сообщает «АвиаПорт».

Полеты будут осуществляться на российских самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) еженедельно по субботам. Вылет из Баку - в 12:50, прилет в Оренбург - 18:20 по местному времени. В обратном направлении: вылет из Оренбурга в 18:20, прибытие в Баку – 19:20. Стоимость от 9 тыс. руб. в одну сторону.

В настоящее время компания ИрАэро выполняет рейсы в Азербайджан по маршруту Красноярск–Баку. С 9 апреля ИрАэро откроет рейс Челябинск–Баку, который будет выполняться еженедельно по вторникам, с 20 июня 2019 года - еженедельно по четвергам.

Кроме этого, с 18 июня авиакомпания откроет рейс Екатеринбург–Баку.

"ИрАэро" базируется в аэропортах Иркутска, Якутска, Новосибирска и Магадана. Парк авиакомпании состоит из девяти SSJ-100, трех Boeing-777-200, а также канадских CRJ-200 и российских Ан-24 и Ан-26.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]