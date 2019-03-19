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Макроэкономика 19.03.2019 16:35

Инвестиции ЕС в экономику Азербайджана за последние 10 лет составили около $18 млрд

Компании из Европейского союза (ЕС) в 2009-2018гг инвестировали в экономику Азербайджана около $18 млрд, говорится в отчете об отношениях между ЕС и Азербайджаном в рамках пересмотренной Европейской политики соседства.

Согласно документу данный показатель составляет 24% от общего объема прямых зарубежных инвестиций в экономику Азербайджана за этот 10-летний период.

"В настоящее время в Азербайджане действует около 385 компаний с европейским капиталом", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что экономика Азербайджана постепенно восстанавливается после падения цен на нефть в результате реформ, проведенных правительством в 2015-2017 годах, в частности ужесточения фискальной и монетарной политики.

«ЕС продолжает поддерживать диверсификацию экономики Азербайджана и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата стране, в частности посредством помощи сельскохозяйственному сектору и развитию регионов, а также профессионального обучения и образования. В отчете ЕС по деловому климату в Азербайджане, опубликованном в июне 2018 года, указывалось, что бизнес-климат в стране демонстрирует тенденции к улучшению», - отмечается в отчете.

А.Мамедов

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Тэги: ЕС, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]