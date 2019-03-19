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Происшествия 19.03.2019 16:38

В иранском порту перевернулось судно с химвеществами на борту

Грузовое судно опрокинулось в порту иранского города Бендар-Аббас, сообщает во вторник агентство Мехр.

Опрокидывание корабля могло "стать результатом недостаточной координации между командой корабля и подрядчиком, занимающимся погрузкой и разгрузкой", отмечает агентство.

По данным агентства на судно было погружено 153 контейнера, среди грузов был хлористый калий, карбонат кальция, концентрат меди, технические масла, а также два контейнера с фисташками.

На борту 90-метрового судна под флагом Коморских островов находилось 14 членов экипажа. Все они - иностранцы, большинство - граждане Индии, отмечают иранские СМИ. По разным данным, травмы получили от одного до трех членов экипажа.

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Тэги: ИРАН, СУДНО, ПОГРУЗКА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]