Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 19.03.2019 16:50

В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуировали здание близ штаб-квартиры ЕС

Несколько десятков человек эвакуированы из офисного здания, расположенного недалеко от штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Стражи порядка провели эвакуацию из-за поступившей угрозы взрыва.

Представитель полиции Илзе Ван де Кере в свою очередь отметила, что речь идет "о телефонном звонке с угрозой".

По данным агентства, территория вокруг здания оцеплена, на месте работают кинологи со служебными собаками.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на брифинге, что инцидент с комиссией не связан.

"Этот инцидент не связан с комиссией. Угроза бомбы была в здании, находящемся рядом со зданием комиссии. Бельгийская полиция находится на месте. Я думаю, наших коллег просили пользоваться альтернативными входами в здание комиссии. Вот все, что я могу вам сказать на этой стадии", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


В Брюсселе запретили Uber - СМИ Поезд в Брюсселе выкатился на автотрассу - СМИ Акция в Брюсселе в поддержку независимости Каталонии собрала около 45 тыс. человек В Брюсселе во время проведения полицейской спецоперации возникла перестрелка, ранен полицейский На главной площади Брюсселя выложен ковер из 700 тыс. цветов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]