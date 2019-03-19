В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуировали здание близ штаб-квартиры ЕС

Несколько десятков человек эвакуированы из офисного здания, расположенного недалеко от штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе, сообщает во вторник агентство Associated Press.
Стражи порядка провели эвакуацию из-за поступившей угрозы взрыва.
Представитель полиции Илзе Ван де Кере в свою очередь отметила, что речь идет "о телефонном звонке с угрозой".
По данным агентства, территория вокруг здания оцеплена, на месте работают кинологи со служебными собаками.
В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на брифинге, что инцидент с комиссией не связан.
"Этот инцидент не связан с комиссией. Угроза бомбы была в здании, находящемся рядом со зданием комиссии. Бельгийская полиция находится на месте. Я думаю, наших коллег просили пользоваться альтернативными входами в здание комиссии. Вот все, что я могу вам сказать на этой стадии", - заявил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»