Брюссельская полиция дала отбой тревоги в связи с поступившим телефонным сообщением о якобы заложенной бомбе в одном из зданий близ Европейской комиссии и других учреждений ЕС.
Незадолго до 13:00 (15:00 мск) по местному времени периметр безопасности был снят, и спасатели покинули "европейский квартал".
Полиция подтвердила, что речь идет о "ложной тревоге". Однако ведется поиск звонившего с сообщением об угрозе.
Как сообщалось, несколько десятков человек были эвакуированы из офисного здания, расположенного в "европейском квартале" бельгийской столицы, где сосредоточены структуры институтов Европейского союза.
Представитель полиции Илзе Ван де Кере заявила СМИ, что речь шла "о телефонном звонке с угрозой".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»