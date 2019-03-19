Брюссельская полиция дала отбой тревоги в связи с поступившим телефонным сообщением о якобы заложенной бомбе в одном из зданий близ Европейской комиссии и других учреждений ЕС.

Незадолго до 13:00 (15:00 мск) по местному времени периметр безопасности был снят, и спасатели покинули "европейский квартал".

Полиция подтвердила, что речь идет о "ложной тревоге". Однако ведется поиск звонившего с сообщением об угрозе.

Как сообщалось, несколько десятков человек были эвакуированы из офисного здания, расположенного в "европейском квартале" бельгийской столицы, где сосредоточены структуры институтов Европейского союза.

Представитель полиции Илзе Ван де Кере заявила СМИ, что речь шла "о телефонном звонке с угрозой".