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Происшествия 19.03.2019 16:54

Тревога по поводу бомбы в "европейском квартале" Брюсселя оказалась ложной

Брюссельская полиция дала отбой тревоги в связи с поступившим телефонным сообщением о якобы заложенной бомбе в одном из зданий близ Европейской комиссии и других учреждений ЕС.

Незадолго до 13:00 (15:00 мск) по местному времени периметр безопасности был снят, и спасатели покинули "европейский квартал".

Полиция подтвердила, что речь идет о "ложной тревоге". Однако ведется поиск звонившего с сообщением об угрозе.

Как сообщалось, несколько десятков человек были эвакуированы из офисного здания, расположенного в "европейском квартале" бельгийской столицы, где сосредоточены структуры институтов Европейского союза.

Представитель полиции Илзе Ван де Кере заявила СМИ, что речь шла "о телефонном звонке с угрозой".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, ТРЕВОГА, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]