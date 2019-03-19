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Финансы 19.03.2019 22:37

Возможное снижение тарифов на эквайринг даст небольшой негативный эффект для Сбербанка - Греф

Негативное влияние возможного снижения тарифов на эквайринг будет не очень заметным для Сбербанка России (MOEX: SBER), сообщил глава банка Герман Греф журналистам во вторник.

"Экономический эффект для нас и для международных платежных систем в этом - небольшой минус, для конечного потребителя здесь эффекта не будет никакого", - сказал Г.Греф. Он сообщил, что кредитная организация поучаствовала в нескольких совещаниях на эту тему, в том числе в правительстве РФ. Топ-менеджер также повторил ранее озвученное им заявление о том, что называемые в публичной плоскости размеры тарифов не соответствуют действительности.

"Мы рассмотрели в том числе с представителем Ассоциации предприятий розничной торговли конкретные тарифы на эквайринг, которые действуют для них. Они были очень сильно удивлены", - отметил Г.Греф. Он уточнил, что на совещаниях "для одной из крупнейших сетей были названы цифры 2,1%", в то время как у Сбербанка комиссия составляет 1,7%.

"Мы проблему сформулировали. Я надеюсь, что в течение, может быть, ближайшего месяца мы найдем решение, которое бы позволило принять такое решение, устраивающее все стороны. Будем надеяться, что жесткого варианта регулирования тарифа с изменением бизнес-модели не будет", - отметил глава Сбербанка.

В начале февраля на форуме "Деловой России" предприниматели обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на высокие комиссии за эквайринг. Позже первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова говорила, что президенту дали неточную информацию про тарифы в 3% - таких тарифов на рынке нет, несколько банков также выступили с опровержением этой информации. По ее словам, в среднем тариф в зависимости от категории товара и участника системы составляет от 0,5% до 1,75%, потому что сейчас уже идет довольно жесткая конкуренция на этом рынке.

В.Путин 25 февраля поручил ЦБ и правительству подготовить предложения по возможности снижения комиссий за перевод средств при безналичных расчетах, в том числе с использованием банковских платежных карт.

После заявления президента Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что информация от участников рынка эквайринга банковских карт прорабатывается, будут сформированы дополнительные предложения по стоимости этой банковской услуги.

Правительство РФ признало нецелесообразным введение регулирования со стороны государства размера комиссий при осуществлении расчетов за покупки в организациях торговли с использованием банковских карт (комиссий за эквайринг), сообщалось на сайте правительства 12 марта.

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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, ЭКВАЙРИНГ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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