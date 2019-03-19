Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.03.2019 17:15

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Н.Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - сказал он.

Согласно Конституции, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента; при невозможности председателя сената принять на себя полномочия президента они переходят к председателю мажилиса парламента; при невозможности председателя мажилиса принять на себя полномочия президента они переходят к премьер-министру республики.

Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя сената, председателя мажилиса, премьер-министра. В этом случае замещение вакантных государственных должностей осуществляется в порядке, предусмотренном Конституцией.

Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАЧА


Похожие новости


Обязанности президента Казахстана до выборов будет исполнять спикер сената парламента Токаев - Назарбаев Назарбаев пообещал построить в Астане самую уникальную в Центральной Азии мечеть Президент Казахстана распорядился выделить 350 млрд тенге на ремонт и реконструкцию дорог в регионах В Казахстане на 30% увеличат размер пособий родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов Правительство Казахстана в течение трех лет выделит более $8,7 млрд на соцподдержку Правительство Казахстана поможет семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа в Таразе - Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]