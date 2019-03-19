Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, продолжит возглавлять Совет безопасности республики.

"Вы все эти годы доверяли мне. Для меня было счастье служить народу. Я склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать (работать - ИФ) главой Совбеза и партии "Нур Отан", - сказал Н.Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

Он напомнил о своем статусе первого президента - лидера нации, который дает ему право остаться главой Совета безопасности страны.

"Остаюсь председателем Совета безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами", - подчеркнул Н.Назарбаев.

Он добавил, что свою будущую задачу видит "в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования".