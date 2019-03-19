В Азербайджане создается Центр территориального планирования и строительства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Центра территориального планирования и строительства (ЦТПС).
Согласно документу, Центр создается на базе специального проектно-сметного бюро и Управления по планированию и строительству городской территории при Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку.
ЦТПС является публичным юрлицом при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.
Осуществление полномочий учредителя Центра возлагаются на президента Азербайджана. Кроме того, полномочия утверждения устава и определения уставного фонда, а также реорганизации и ликвидации Центра также закреплены за президентом Азербайджана.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»