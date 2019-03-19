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Внутренняя политика 19.03.2019 18:38

В Азербайджане создается Центр территориального планирования и строительства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Центра территориального планирования и строительства (ЦТПС).

Согласно документу, Центр создается на базе специального проектно-сметного бюро и Управления по планированию и строительству городской территории при Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку.

ЦТПС является публичным юрлицом при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

Осуществление полномочий учредителя Центра возлагаются на президента Азербайджана. Кроме того, полномочия утверждения устава и определения уставного фонда, а также реорганизации и ликвидации Центра также закреплены за президентом Азербайджана.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦЕНТР, СОЗДАНИЕ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]