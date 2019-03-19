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СНГ 19.03.2019 18:45

Путин и Назарбаев провели телефонный разговор

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что такой разговор имел место. Он также добавил, что дополнительной информации о содержании разговора не будет.

Д.Песков воздержался от ответа на вопрос, проинформировал ли Н.Назарбаев российского коллегу о своем решении подать в отставку.

Во вторник Н.Назарбаев объявил о своей отставке с поста президента Казахстана. Исполнять обязанности главы республики до выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

При этом Н.Назарбаев, имеющий по Конституции статус "первого президента Казахстана" - "Елбасы" (лидера нации), заявил, что останется председателем Совета безопасности, главой правящей партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета Казахстана.

Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и пока единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Законом "О Совете безопасности Республики Казахстан" устанавливается, что Н.Назарбаеву, как первому президенту страны - Елбасы (лидер нации), пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности.

Закон определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совбеза. К задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях. Вместе с тем по решению председателя Совбеза могут рассматриваться и другие задачи в соответствии с законодательством.

Совет безопасности Казахстана был создан в 1991 году как консультативно-совещательный орган, образуемый президентом страны для выработки решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАЗАРБАЕВ, РАЗГОВОР


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