Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана обратилась в Международный комитет красного креста за содействием в вопросе возвращения на родину душевнобольного жителя Газахского района, перешедшего армяно-азербайджанскую границу и раненого армянскими военнослужащими.
"Госкомитет обратился в МККК за содействием в вопросе возвращения на родину жителя Газахского района Эльвина Ибрагимого. В обращении отмечено, что Э.Ибрагимов душевнобольной и отстает в развитии", - говорится в обращении Госкомиссии.
Ведомство отмечает "необходимость проведения обмена удерживаемых сторонами лиц по принципу "всех на всех".
Ранее Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о переходе Э.Ибрагимова на территорию Армении.
"В ряде СМИ Армении прошла информация о задержании в качестве нарушителя государственной границы гражданина Азербайджана. В связи с этими публикациями ГПС сообщает, что в ночь с 15 на 16 марта был зафиксирован факт нарушения государственной границы неизвестным лицом с территории Азербайджана. Этим неизвестным является житель села Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов, 1986 года рождения. В ходе расследования выяснилось, что он является инвалидом II группы и страдает от душевного расстройства", - говорилось в сообщении пресс-службы ГПС.
"Гражданин Азербайджана обезврежен при попытке незаконного пересечения границы Армении", - сообщил в субботу пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
"16 марта, около 01:30, на северо-восточном направлении границы Республики Армения армянскими военнослужащими был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу Армении", - написал А.Ованнисян в Facebook.
"Мужчине, после получения им огнестрельного ранения в область нижней конечности, была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. Его жизни ничто не угрожает", - отметил пресс-секретарь.
Из обнаруженных у нарушителя документов следует, что он - житель Газахского района Азербайджана Эльвин Ариф оглу Ибрагимов (1986 года рождения). Следственный департамент СНБ Армении возбудил уголовное дело, ведется следствие, сообщил А.Ованнисян.
Ф.Исазаде
Нефть перешла к росту на данных о падении запасов, Brent торгуется у $67,9 за баррель
Промышленный приток газа получен на очередной скважине месторождения Галкыныш в Туркмении
Нефть дешевеет на опасениях по поводу торговых переговоров США и КНР, Brent у $67,3 за баррель
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
В Берлине в связи с заявлением Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО напомнили о других формах сотрудничества стран с альянсом
В Еврокомиссии хотят уложиться с Brexit до 23 мая, даты выборов в Европарламент - СМИ
Мэй подтвердила, что хочет провести новое голосование по Brexit в парламенте
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»