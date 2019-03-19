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Карабахский конфликт 19.03.2019 22:11

Баку отмечает необходимость проведения обмена между Азербайджаном и Арменией по принципу "всех на всех"

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана обратилась в Международный комитет красного креста за содействием в вопросе возвращения на родину душевнобольного жителя Газахского района, перешедшего армяно-азербайджанскую границу и раненого армянскими военнослужащими.

"Госкомитет обратился в МККК за содействием в вопросе возвращения на родину жителя Газахского района Эльвина Ибрагимого. В обращении отмечено, что Э.Ибрагимов душевнобольной и отстает в развитии", - говорится в обращении Госкомиссии.

Ведомство отмечает "необходимость проведения обмена удерживаемых сторонами лиц по принципу "всех на всех".

Ранее Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о переходе Э.Ибрагимова на территорию Армении.

"В ряде СМИ Армении прошла информация о задержании в качестве нарушителя государственной границы гражданина Азербайджана. В связи с этими публикациями ГПС сообщает, что в ночь с 15 на 16 марта был зафиксирован факт нарушения государственной границы неизвестным лицом с территории Азербайджана. Этим неизвестным является житель села Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов, 1986 года рождения. В ходе расследования выяснилось, что он является инвалидом II группы и страдает от душевного расстройства", - говорилось в сообщении пресс-службы ГПС.

"Гражданин Азербайджана обезврежен при попытке незаконного пересечения границы Армении", - сообщил в субботу пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

"16 марта, около 01:30, на северо-восточном направлении границы Республики Армения армянскими военнослужащими был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу Армении", - написал А.Ованнисян в Facebook.

"Мужчине, после получения им огнестрельного ранения в область нижней конечности, была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. Его жизни ничто не угрожает", - отметил пресс-секретарь.

Из обнаруженных у нарушителя документов следует, что он - житель Газахского района Азербайджана Эльвин Ариф оглу Ибрагимов (1986 года рождения). Следственный департамент СНБ Армении возбудил уголовное дело, ведется следствие, сообщил А.Ованнисян.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБМЕН


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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