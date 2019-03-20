США рассчитывают на продолжение тесного сотрудничества с Казахстаном и после отставки Назарбаева - госдеп

Казахстан и США поддерживают тесные двусторонние отношения, и США ожидают, что эта динамика сохранится, сообщил представитель Государственного департамента США агентству "Интерфакс-Казахстан".

"Нам известно о решении президента Нурсултана Назарбаева подать в отставку и назначении исполняющим обязанности президента председателя Сената Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Казахстан является расширенным стратегическим партнером Соединенных Штатов, и мы рассчитываем на продолжение нашей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов", - отметил представитель Госдепартамента.

По его словам, Соединенные Штаты и Казахстан поддерживают тесные двусторонние отношения, о чем свидетельствует историческая встреча американского президента Дональда Трампа с Н.Назарбаевым в прошлом году.

"Мы ожидаем, что эта динамика сохранится", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил о ранее сделанном заявлении госсекретаря США Майка Помпео, который сказал, что Казахстан взял на себя ключевую роль на мировой арене в качестве партнера в обеспечении мира и стабильности, а также в содействии экономическому развитию и связям в Центральной Азии и за ее пределами.

Во вторник президент Казахстана Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Обязанности президента Казахстана до президентских выборов будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.