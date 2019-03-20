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СНГ 20.03.2019 09:22

США рассчитывают на продолжение тесного сотрудничества с Казахстаном и после отставки Назарбаева - госдеп

Казахстан и США поддерживают тесные двусторонние отношения, и США ожидают, что эта динамика сохранится, сообщил представитель Государственного департамента США агентству "Интерфакс-Казахстан".

"Нам известно о решении президента Нурсултана Назарбаева подать в отставку и назначении исполняющим обязанности президента председателя Сената Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Казахстан является расширенным стратегическим партнером Соединенных Штатов, и мы рассчитываем на продолжение нашей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов", - отметил представитель Госдепартамента.

По его словам, Соединенные Штаты и Казахстан поддерживают тесные двусторонние отношения, о чем свидетельствует историческая встреча американского президента Дональда Трампа с Н.Назарбаевым в прошлом году.

"Мы ожидаем, что эта динамика сохранится", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил о ранее сделанном заявлении госсекретаря США Майка Помпео, который сказал, что Казахстан взял на себя ключевую роль на мировой арене в качестве партнера в обеспечении мира и стабильности, а также в содействии экономическому развитию и связям в Центральной Азии и за ее пределами.

Во вторник президент Казахстана Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Обязанности президента Казахстана до президентских выборов будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]