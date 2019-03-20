Минтранс США просит проверить процесс сертификации Boeing 737-MAX 8

Министр транспорта США Элейн Чао просит генерального инспектора при министерстве изучить процесс получения сертификации Boeing 737-MAX 8 после двух авиакатастроф с самолетами этого типа.
"Безопасность является главным приоритетом департамента, и все мы опечалены гибелью людей в результате недавних аварий с участием двух самолетов Boeing 737-MAX 8 в Индонезии и Эфиопии. (...) Для информирования департамента с целью принятия решений и понимания общественностью, а также для оказания помощи Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) в осуществлении процедур обеспечения безопасности, я хотела бы подтвердить свою просьбу о том, чтобы управление генерального инспектора провело ревизию для составления объективной и подробной фактической истории деятельности, которая привела к сертификации самолета Boeing 737-MAX 8", - следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
Уточняется, что изменения в сертификации были запрошены корпорацией Boeing для данной модели в 2012 году, при этом документы были получены в 2017 году.
Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Она стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»