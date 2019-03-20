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ТЭК 20.03.2019 09:41

Нефть вяло дешевеет, несмотря на данные о сокращении запасов в США, Brent у $67,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вяло снижаются в ходе азиатских торгов в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API), объявившего о сокращении товарных запасов топлива в США вторую неделю подряд.

Участников рынка немного обеспокоили сообщения в СМИ о том, что статус торговых переговоров США и Китая остается под вопросом.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск подешевели на $0,07 (0,10%) - до $67,54 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,16 (0,27%) - до $58,87 за баррель. Торги апрельским контрактом на WTI завершаются в среду, более активный майский фьючерс опустился на 0,3%, до $59,12 за баррель.

Во вторник майский контракт на Brent повысился на 7 центов (0,1%), до $67,61 за баррель, а апрельская WTI опустилась на 6 центов (0,1%), до $59,03 за баррель.

По информации агентства Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований. Вместе с тем стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

"Признаки препятствий в американо-китайских переговорах о торговле, похоже, привели к ухудшению настроений на рынках, доллар США развернулся вверх после недавней слабости, соответственно, нефть понемногу распродают", - говорится в обзоре аналитиков ANZ.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 марта, сократились на 2,133 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали повышения на 309 тыс. баррелей, пишет OilPrice. За 11 отчетных периодов с начала года запасы сократились на 1,5 млн баррелей, отмечает API.

При этом резервы бензина на прошлой неделе упали на 2,794 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,125 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 1,607 млн баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 1 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]