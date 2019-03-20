Касым-Жомарт Токаев после принятия присяги станет президентом Казахстана, а не исполняющим его обязанности, заявил агентству "Интерфакс-Казахстан" бывший глава Конституционного совета (КС) страны Игорь Рогов.

"Наша Конституция не знает понятия "и.о.", у нас нет исполняющих обязанности. После принесения присяги он становится президентом, никаких приставок. Он будет президентом до истечения срока полномочий своего предшественника", - сказал И.Рогов в среду.

В минувший вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана переходят к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.