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СНГ 20.03.2019 10:00

Токаев станет президентом Казахстана без приставки "и.о." - эксперт

Касым-Жомарт Токаев после принятия присяги станет президентом Казахстана, а не исполняющим его обязанности, заявил агентству "Интерфакс-Казахстан" бывший глава Конституционного совета (КС) страны Игорь Рогов.

"Наша Конституция не знает понятия "и.о.", у нас нет исполняющих обязанности. После принесения присяги он становится президентом, никаких приставок. Он будет президентом до истечения срока полномочий своего предшественника", - сказал И.Рогов в среду.

В минувший вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана переходят к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ПОЛНОМОЧИЯ, РАЗЪЯСНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]