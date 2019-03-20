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Карабахский конфликт 20.03.2019 10:32

Карабахский конфликт должен быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает изменение формата переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта неприемлемым.

«Армянская сторона подняла вопросы об изменении формата переговоров. Однако Азербайджан, естественно, не может принять это. Одновременно послы стран-сопредседателей Минской группы – представители США, Франции и России, выступив с серьезным заявлением, отметили, что формат должен остаться неизменным. С аналогичными заявлениями выступили и высокопоставленные лица Европейского Союза. То есть, это однозначно является серьезным сигналом для Армении, а также свидетельствует о том, что позиция Азербайджана обретает еще большую поддержку», - говорится в тексте поздравления азербайджанскому народу по случаю Новруз байрам.

Глава государства отметил, что позиция Азербайджана по урегулированию конфликта остается неизменной. «Этот конфликт должен быть разрешен только в рамках территориальной целостности нашей страны. Нагорный Карабах является нашей исторической землей, и скорейшее урегулирование конфликта должно быть основано только на нормах и принципах международного права»,- сказал И.Алиев.

Президент отметил, что урегулирование конфликта приведет к обеспечению мира и стабильности в регионе. «Конечно, Азербайджан стремится и будет стремиться к тому, чтобы этот вопрос в скором времени нашел решение только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны»,- сказал И.Алиев.

«Наряду с этим, мы, конечно, наращиваем нашу военную мощь. Два проведенных в прошлом году военных парада продемонстрировали всему миру нашу военную мощь. В этом году и в последующие годы мы будем делать все необходимое для строительства армии. Реконструировано, можно сказать, абсолютное большинство наших воинских частей. Азербайджанская армия оснащается самой современной техникой и наша боеспособность с каждым днем растет»,- отметил И.Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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