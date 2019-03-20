Казахстан после отставки Назарбаева сохранит миролюбивый внешнеполитический курс - МИД

Казахстан после сложения Нурсултаном Назарбаевым президентских полномочий сохранит многовекторный, миролюбивый внешнеполитический курс, отношения со всеми странами продолжат выстраиваться на основе взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, заявил МИД республики.

"Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс, основанный на принципах многовекторности, сбалансированности и прагматизма с соблюдением всех международных обязательств. Отношения со всеми странами мирового сообщества продолжат выстраиваться на основе взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга", - говорится в распространенном в среду заявлении МИД в связи с обращением Н.Назарбаева к народу о сложении с себя полномочий главы государства.

"Новый президент Республики Казахстан будет строить свою деятельность в соответствии с Конституцией и другими законами Республики Казахстан", - подчеркивается в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что современная политическая система Казахстана обеспечивает полную преемственность власти, политического и экономического развития государства.

"Будет продолжена модернизация всех сфер жизнедеятельности, направленная, в первую очередь, на повышение благосостояния и качества жизни граждан, усиление институтов гражданского общества на основе демократической модели развития и верховенства закона. Государство продолжит меры по улучшению инвестиционного климата в Казахстане, в том числе по защите прав и интересов иностранных бизнес партнеров", - говорится в заявлении.

В заявлении МИД Казахстана подчеркивается, что первый президент страны четко обозначил горизонты и параметры дальнейшего прогресса страны в Стратегии развития республики до 2050 года.

"Реализованные масштабные задачи и созидательные международные инициативы Н.Назарбаева стали прочным гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, основой для безопасного и стабильного развития нашего общества на долгосрочную историческую перспективу", - отметили в МИД.

В минувший вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана переходят к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.