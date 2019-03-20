Казахстан после отставки Назарбаева сохранит миролюбивый внешнеполитический курс - МИД

Казахстан после сложения Нурсултаном Назарбаевым президентских полномочий сохранит многовекторный, миролюбивый внешнеполитический курс, отношения со всеми странами продолжат выстраиваться на основе взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, заявил МИД республики.
"Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс, основанный на принципах многовекторности, сбалансированности и прагматизма с соблюдением всех международных обязательств. Отношения со всеми странами мирового сообщества продолжат выстраиваться на основе взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга", - говорится в распространенном в среду заявлении МИД в связи с обращением Н.Назарбаева к народу о сложении с себя полномочий главы государства.
"Новый президент Республики Казахстан будет строить свою деятельность в соответствии с Конституцией и другими законами Республики Казахстан", - подчеркивается в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.
В документе отмечается, что современная политическая система Казахстана обеспечивает полную преемственность власти, политического и экономического развития государства.
"Будет продолжена модернизация всех сфер жизнедеятельности, направленная, в первую очередь, на повышение благосостояния и качества жизни граждан, усиление институтов гражданского общества на основе демократической модели развития и верховенства закона. Государство продолжит меры по улучшению инвестиционного климата в Казахстане, в том числе по защите прав и интересов иностранных бизнес партнеров", - говорится в заявлении.
В заявлении МИД Казахстана подчеркивается, что первый президент страны четко обозначил горизонты и параметры дальнейшего прогресса страны в Стратегии развития республики до 2050 года.
"Реализованные масштабные задачи и созидательные международные инициативы Н.Назарбаева стали прочным гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, основой для безопасного и стабильного развития нашего общества на долгосрочную историческую перспективу", - отметили в МИД.
В минувший вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана переходят к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Алиев отмечает вклад Назарбаева в двухсторонние отношения Азербайджана и Казахстана
Нефть перешла к росту на данных о падении запасов, Brent торгуется у $67,9 за баррель
Промышленный приток газа получен на очередной скважине месторождения Галкыныш в Туркмении
Нефть дешевеет на опасениях по поводу торговых переговоров США и КНР, Brent у $67,3 за баррель
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»