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Тереза Мэй попросит у ЕС перенос Brexit только на короткий срок - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить ЕС о непродолжительном переносе сроков Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Такую просьбу, отмечает телеканал, Т.Мэй выразила в письме, направленном в Брюссель. Источник не сообщил телеканалу, на какой именно срок Лондон попросит отложить Brexit. Предположительно, речь может идти о переносе Brexit с 29 марта до 30 июня.

На Даунинг-стрит телеканалу BBC подтвердили, что премьер "не будет просить о продолжительном продлении" действия статьи 50 Лиссабонского договора.

В настоящее время выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕМЬЕР, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]