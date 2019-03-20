Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 20.03.2019 11:23

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение произошло в среду в западной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, магнитуда землетрясения составила 6,4.

Эпицентр подземных толчков располагался в 128 км к северо-западу от Антальи.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Четыре десятка человек пострадали от землетрясения на юго-востоке Турции Землетрясение произошло в районе турецкого Бодрума Граждане Азербайджана не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции – МИД Сильное землетрясение зарегистрировано в Турции, жертв и серьезных разрушений нет - власти На границе Армении и Турции зафиксированы подземные толчки Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 близ берегов Турции, о пострадавших и разрушениях не сообщается

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]