На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение произошло в среду в западной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, магнитуда землетрясения составила 6,4.

Эпицентр подземных толчков располагался в 128 км к северо-западу от Антальи.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.