Новый президент Казахстана заявил о намерении продолжить курс Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах продолжать стратегический курс первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
"Полностью осознавая весь масштаб ответственности предстоящей миссии, планирую направить свои знания и опыт на всемерное обеспечение преемственности стратегического курса Елбасы (лидер нации Н.Назарбаев - ИФ-К)", - сказал К.Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана.
"Наша общая цель претворить в жизнь идеи и директивы Елбасы, сохранить и укрепить его главное политическое и историческое наследие, независимость государства", - добавил президент Казахстана.
Он подчеркнул, что Н.Назарбаев, вновь показал миру свою государственную мудрость как великий политик, приверженный демократическим ценностям.
"Именно в этом качестве он вошел в отечественную и мировую историю. В этот важный момент развития нашего государства, все общество должно сплотиться в одну идею дальнейшего строительства процветающего демократического Казахстана. Впереди большая напряженная работа во имя будущего нашей родины, обязуюсь отдавать все силы, знания и опыт на благо нашего народа, верно служить ему", - сказал К.Токаев.
19 марта казахстанский лидер Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.
20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.
В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»