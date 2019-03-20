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СНГ 20.03.2019 11:50

Новый президент Казахстана заявил о намерении продолжить курс Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах продолжать стратегический курс первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

"Полностью осознавая весь масштаб ответственности предстоящей миссии, планирую направить свои знания и опыт на всемерное обеспечение преемственности стратегического курса Елбасы (лидер нации Н.Назарбаев - ИФ-К)", - сказал К.Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана.

"Наша общая цель претворить в жизнь идеи и директивы Елбасы, сохранить и укрепить его главное политическое и историческое наследие, независимость государства", - добавил президент Казахстана.

Он подчеркнул, что Н.Назарбаев, вновь показал миру свою государственную мудрость как великий политик, приверженный демократическим ценностям.

"Именно в этом качестве он вошел в отечественную и мировую историю. В этот важный момент развития нашего государства, все общество должно сплотиться в одну идею дальнейшего строительства процветающего демократического Казахстана. Впереди большая напряженная работа во имя будущего нашей родины, обязуюсь отдавать все силы, знания и опыт на благо нашего народа, верно служить ему", - сказал К.Токаев.

19 марта казахстанский лидер Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.

В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЛАСТЬ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]