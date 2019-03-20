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Внешняя политика 20.03.2019 11:52

Министр обороны Азербайджана отправляется в Пакистан

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетит с официальным визитом Пакистан, сообщает оборонное ведомство.

«Делегация во главе с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым 21 марта отправится с официальным визитом в Пакистан. В ходе встреч с руководством государства и официальными лицами военных и других структур, планируется обсудить вопросы расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах», - отмечается в сообщении.

Кроме того, З.Гасанов 23 марта в качестве почетного гостя примет участие в военном параде, посвященном «Национальному дню» Пакистана. На военном параде с участием представителей вооруженных сил многих государств наша страна будет представлена парадным расчетом Азербайджанской Армии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]