Мун Чжэ Ин обсудил проблематику КНДР с главой нацразведки США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с находящимся с визитом в Сеуле директором национальной разведки США Дэном Коутсом и обсудил с ним тему КНДР, передает в среду агентство "Ренхап".
По данным агентства, вероятно, встреча была направлена на поиск путей, чтобы вернуть КНДР за стол переговоров о денуклеаризации. Она состоялась в президентской резиденции Чхонвадэ.
"Президент Мун Чжэ Ин и директор национальной разведки США Дэн Коутс провели всестороннюю дискуссию по вопросам, касающимся Южной Кореи и Соединенных Штатов", - говорится в заявлении представителя президента.
Ранее агентство сообщило, что Д.Коутс находится в Южной Корее с визитом, в ходе которого проведет обмен информацией, в частности, по теме КНДР.
Собеседник агентства подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что директор Национальной разведки США прибыл на американскую авиабазу в Осане во вторник вечером для трехдневного визита.
В январе Д.Коутс заявлял Конгрессу США, что считает маловероятным, что Север полностью откажется от своей программы ядерного оружия, потому что Пхеньян рассматривает эту программу как критическую для выживания режима.
В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
На прошлой неделе замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын скоро решит, продолжать ли переговоры с США и сохранить ли свой мораторий на ядерные и ракетные испытания.
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