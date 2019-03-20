Президент Киргизии рассчитывает на укрепление отношений с Казахстаном после вступления в должность нового президента

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уверен в том, союзнические киргизско-казахстанские отношения после вступления в должность нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будут укрепляться.
"Глубоко убежден, что стратегическое партнерство, дружба, союзничество и добрососедские отношения Киргизии и Казахстана и далее будут укрепляться совместными усилиями ради благополучия и процветания наших народов", - говорится в поздравительной телеграмме С.Жээнбекова, направленной К.Токаеву.
Президент Киргизии пожелал К.Токаеву "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана мира и процветания".
В свою очередь в МИД Киргизии заявили "Интерфаксу", что "уважают Конституцию и выбор Казахстана".
"В Киргизии рассчитывают на продолжение плодотворного сотрудничества и преемственность взаимоотношений с Казахстаном во всех сферах после смены лидера в соседней стране", - сказал официальный представитель МИД Киргизии Улан Дыйканбаев.
В парламенте Киргизии считают, что отношения с Казахстаном после отставки Нурсултана Назарбаева и вступления в должность президента Казахстана К.Токаева "сохранят преемственность и будут только углубляться, так как политик такого масштаба как Н.Назарбаев мог сделать только очень взвешенный выбор".
Киргизский парламентарий Улан Примов заявил "Интерфаксу", что "отношения между Киргизией и Казахстаном в результате добровольного сложения полномочий Н.Назарбаева и вступления в должность К. Токаева не изменятся, и будут наращиваться".
"Казахстан - наш самый ближайший сосед и партнер по интеграционным объединениям, и нет оснований полагать, что в отношениях что-то произойдет, уверен, что они будут только улучшаться в политическом и экономическом планах", - сказал депутат парламента Киргизии.
19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.
20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.
В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»