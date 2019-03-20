Защита экс-президента Армении Кочаряна обжаловала продление его ареста

Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, обжаловали решение суда о продлении его ареста.
"Решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Р.Кочаряна еще на два месяца обжаловано в Апелляционном суде", - сообщили "Интерфаксу" в среду в офисе команды адвокатов экс-президента.
Суд общей юрисдикции Еревана продлил срок ареста экс-президента 15 марта. Ходатайство защиты об освобождении под залог было отклонено.
15 февраля Специальная следственная служба Армении заявила, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, фигурантами которого являются экс-президент Армении Р.Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.
Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
По сообщению следственной службы, Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя (ст. 300.1 УК Армении) и получении взятки в особо крупном размере (ст.311 УК Армении).
С.Оганян и Ю.Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, А.Геворкян - в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации незаконного имущества (ст.190 УК Армении).
Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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