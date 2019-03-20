Азербайджан может воспользоваться правом по восстановлению территориальной целостности в случае провала переговоров по Карабаху - АП

Армения в соответствии с решениями Совета безопасности ООН должна освободить оккупированные территории Азербайджана, заявил завотделом по внешним связям Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Азербайджан готов к проведению переговоров с новым руководством Армении по нагорно-карабахскому урегулированию. Азербайджан 25 лет ждет справедливого решения этой проблемы и этому есть предел. Армения в соответствии с решениями Совета безопасности ООН, должна освободить оккупированные территории Азербайджана, в противном случае мы будем вынуждены воспользоваться своим правом в соответствии с уставом ООН», - заявил Х.Гаджиев в интервью турецкому агентству «Анадолу».
По его словам, Армения незаконно эксплуатирует природные ресурсы на оккупированных территориях. «Подобное недопустимо и этому должен быть положен конец», - сказал Х.Гаджиев.
В тоже время он отметил, что азербайджанский народ готов к миру, но для этого сначала надо восстановить справедливость.
«Для этого в первую очередь необходимо освободить оккупированные территории Азербайджана, беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли. Армения должны быть заинтересована в мире с Азербайджаном и с другими странами региона»,- подчеркнул Х.Гаджиев.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»