Миллер: Газовые месторождения Ямала могут стать ресурсной базой поставок и на восток, и на запад

Газовые месторождения полуострова Ямал могут стать ядром системы, которая может обеспечить поставку газа как на восток, так и на запад, заявил глава "Газпрома"Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия24".

"Ямал - это не просто центр газодобычи. Ямал - это богатейший газоносный бассейн, и он может стать ядром гибкой системы, которая объединяет газопроводы, которые обеспечивают поставку газа на восток и на запад, что предоставит возможность оперативного маневрирования и оперативного любого перетока газа. Без сомнения такая возможность будет способствовать развитию мирового газового рынка в целом", - сказал он.