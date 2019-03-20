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ТЭК 20.03.2019 13:03

Миллер: Газовые месторождения Ямала могут стать ресурсной базой поставок и на восток, и на запад

Газовые месторождения полуострова Ямал могут стать ядром системы, которая может обеспечить поставку газа как на восток, так и на запад, заявил глава "Газпрома"Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия24".

"Ямал - это не просто центр газодобычи. Ямал - это богатейший газоносный бассейн, и он может стать ядром гибкой системы, которая объединяет газопроводы, которые обеспечивают поставку газа на восток и на запад, что предоставит возможность оперативного маневрирования и оперативного любого перетока газа. Без сомнения такая возможность будет способствовать развитию мирового газового рынка в целом", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЯМАЛ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]