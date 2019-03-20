Сенат Казахстана одобрил кандидатуру Дариги Назарбаевой на пост спикера палаты

Сенат парламента Казахстана в среду одобрил кандидатуру Дариги Назарбаевой, старшей дочери казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, на должность председателя палаты, передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".
По результатам тайного голосования все присутствовавшие 44 депутата единогласно проголосовали за ее избрание спикером верхней палаты казахстанского парламента.
19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.
20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.
В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»