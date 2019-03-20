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ТЭК 20.03.2019 13:37

К 2030г на Ямале будет добываться 310-360 млрд куб. м газа в год - Путин

Добыча газа на Ямале к 2030 году вырастет до 310-360 млрд куб м в год, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия24".

"Мы знаем с вами, что к 2030 году на Ямале будет добываться 310-360 млрд кубометров газа для потребления внутри страны и поставок на экспорт по "Северному потоку 1" и "Северному потоку 2", - сказал он в ходе телемоста в честь полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения "Газпрома" на полуострове Ямал.

"Это действительно масштабная, огромная и очень интересная работа", - отметил президент.

"Газпром"летом 2018 года принял решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. Оно расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично - в акватории Карского моря. По размеру относится к категории уникальных - запасы газа составляют 2 трлн кубометров (по сумме категорий С1 и С2).

Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи, начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень - 32 млрд кубометров газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей.

Особенность месторождения - около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием.

Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры.

На Харасавэйском месторождении уже созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция собственных нужд.

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Тэги: РОССИЯ, ЯМАЛ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]