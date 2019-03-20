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Бизнес и законодательство 20.03.2019 13:50

Выставка WorldFood Azerbaijan 2019 пройдет в Баку с 15-17 мая

Азербайджанская международная выставка «Пищевая Промышленность» - WorldFood Azerbaijan 2019 пройдет в Баку с 15 по 17 мая, отмечается в сообщении компании Iteca Caspian, являющейся организатором мероприятия.

«В этом году планируется участие свыше 200 участников из таких стран, как Литва, Россия, Украина, Хорватия и др., которые продемонстрируют свои новейшие продукты и услуги. С национальными стендами выступят Беларусь, Италия, Турция, Шри-Ланка и региональные группы России», - подчеркивается в информации.

Выставка охватит самые актуальные сферы пищевой промышленности: кондитерские изделия, молочные продукты, мясомолочные продукты, соки, чайная продукция, кофе, табак, а также оборудование для фруктов и овощей, металоконструкции, маркировочное оборудование.

Дебютант выставки является литовская компания UAB Fleur Alpine, которая представит на детское питание.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЫСТАВКА, WORLDFOOD


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]