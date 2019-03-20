Выставка WorldFood Azerbaijan 2019 пройдет в Баку с 15-17 мая

Азербайджанская международная выставка «Пищевая Промышленность» - WorldFood Azerbaijan 2019 пройдет в Баку с 15 по 17 мая, отмечается в сообщении компании Iteca Caspian, являющейся организатором мероприятия.

«В этом году планируется участие свыше 200 участников из таких стран, как Литва, Россия, Украина, Хорватия и др., которые продемонстрируют свои новейшие продукты и услуги. С национальными стендами выступят Беларусь, Италия, Турция, Шри-Ланка и региональные группы России», - подчеркивается в информации.

Выставка охватит самые актуальные сферы пищевой промышленности: кондитерские изделия, молочные продукты, мясомолочные продукты, соки, чайная продукция, кофе, табак, а также оборудование для фруктов и овощей, металоконструкции, маркировочное оборудование.

Дебютант выставки является литовская компания UAB Fleur Alpine, которая представит на детское питание.

Б.Рустамбеков