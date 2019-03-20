Таджикистан начал реконструкцию Нурекской ГЭС, ее стоимость оценивается в $700 млн

Таджикистан приступил к реализации проекта по реконструкции Нурекской ГЭС (входит в государственный энергохолдинг "Барки Точик", "Энергия Таджикистана"), крупнейшей в стране.

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, глава государства Эмомали Рахмон принял участие в церемонии официального запуска проекта. Согласно ТЭО проекта, общая стоимость реконструкции и модернизации ГЭС определена в сумме до $700 млн. Срок реализации проекта - 10 лет, он будет осуществлен в два этапа по мере поступления средств. К настоящему времени привлечено $326,9 млн.

Первый этап проекта рассчитан на 2019-2023 годы, второй этап планируется реализовать в 2024-2028 годах.

В результате реализации проекта мощность ГЭС возрастет до 3,3 тыс. МВт. В настоящее время из-за устаревшего основного оборудования ее мощность составляет около 2,6 тыс. МВт.

Нурекская ГЭС - крупнейшее из действующих предприятий по производству электроэнергии в Таджикистане. Ее проектная мощность - более 3 тыс. МВт.

Как сообщалось, Нурекская ГЭС вырабатывает около двух третей всей производимой в республике электроэнергии. Вместе с тем, серьезные восстановительные работы на объекте не проводились с момента ее ввода в эксплуатацию в 1972 году, и в настоящее время ГЭС работает только на 77% своей мощности.

Сообщалось также, что в мае 2017 года совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение Таджикистану средств в размере $225,7 млн на проект реконструкции Нурекской ГЭС. Помимо средств ВБ, для реализации проекта планировалось привлечь кредиты Азиатского банка инфраструктурных инвестиций ($60 млн), Евразийского банка развития ($40 млн) и других источников.

В рамках проекта планируется провести восстановление трех гидроагрегатов и замену шести автотрансформаторов, используемых для регулирования напряжения вырабатываемой электроэнергии. Помимо этого, будут проведены работы для повышения безопасности плотины, в том числе для защиты от сейсмических опасностей и наводнений.

Первый этап проекта планировалось реализовать в 2017-2023 годах. Правительство Таджикистана предполагало начать подготовку ко второму этапу проекта в 2019 году.

"Барки Точик" занимается производством, транспортировкой, передачей, распределением и продажей электро- и теплоэнергии. Компания эксплуатирует пять ГЭС и три ТЭЦ совокупной генерирующей мощностью 3,5 ГВт, а также около 60 тыс. км линий электропередачи напряжением 0,4-500 кВ.