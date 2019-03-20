Таджикистан начал реконструкцию Нурекской ГЭС, ее стоимость оценивается в $700 млн

Таджикистан приступил к реализации проекта по реконструкции Нурекской ГЭС (входит в государственный энергохолдинг "Барки Точик", "Энергия Таджикистана"), крупнейшей в стране.
Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, глава государства Эмомали Рахмон принял участие в церемонии официального запуска проекта. Согласно ТЭО проекта, общая стоимость реконструкции и модернизации ГЭС определена в сумме до $700 млн. Срок реализации проекта - 10 лет, он будет осуществлен в два этапа по мере поступления средств. К настоящему времени привлечено $326,9 млн.
Первый этап проекта рассчитан на 2019-2023 годы, второй этап планируется реализовать в 2024-2028 годах.
В результате реализации проекта мощность ГЭС возрастет до 3,3 тыс. МВт. В настоящее время из-за устаревшего основного оборудования ее мощность составляет около 2,6 тыс. МВт.
Нурекская ГЭС - крупнейшее из действующих предприятий по производству электроэнергии в Таджикистане. Ее проектная мощность - более 3 тыс. МВт.
Как сообщалось, Нурекская ГЭС вырабатывает около двух третей всей производимой в республике электроэнергии. Вместе с тем, серьезные восстановительные работы на объекте не проводились с момента ее ввода в эксплуатацию в 1972 году, и в настоящее время ГЭС работает только на 77% своей мощности.
Сообщалось также, что в мае 2017 года совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение Таджикистану средств в размере $225,7 млн на проект реконструкции Нурекской ГЭС. Помимо средств ВБ, для реализации проекта планировалось привлечь кредиты Азиатского банка инфраструктурных инвестиций ($60 млн), Евразийского банка развития ($40 млн) и других источников.
В рамках проекта планируется провести восстановление трех гидроагрегатов и замену шести автотрансформаторов, используемых для регулирования напряжения вырабатываемой электроэнергии. Помимо этого, будут проведены работы для повышения безопасности плотины, в том числе для защиты от сейсмических опасностей и наводнений.
Первый этап проекта планировалось реализовать в 2017-2023 годах. Правительство Таджикистана предполагало начать подготовку ко второму этапу проекта в 2019 году.
"Барки Точик" занимается производством, транспортировкой, передачей, распределением и продажей электро- и теплоэнергии. Компания эксплуатирует пять ГЭС и три ТЭЦ совокупной генерирующей мощностью 3,5 ГВт, а также около 60 тыс. км линий электропередачи напряжением 0,4-500 кВ.
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Алиев отмечает вклад Назарбаева в двухсторонние отношения Азербайджана и Казахстана
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
В Берлине в связи с заявлением Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО напомнили о других формах сотрудничества стран с альянсом
В Еврокомиссии хотят уложиться с Brexit до 23 мая, даты выборов в Европарламент - СМИ
Мэй подтвердила, что хочет провести новое голосование по Brexit в парламенте
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»