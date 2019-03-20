Пассажироперевозки в Азербайджане посредством морского транспорта в январе-феврале 2019г увеличились на 67%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-феврале 2019 года составил 303,2 млн человек, что на 1,3% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 486,6 тыс. человек (рост на 19,6%), морским транспортом – 2,5 тыс. человек (рост на 66,7%), воздушным транспортом – 289,5 тыс. человек (спад на 0,7%), метро – 36,4 млн человек (спад на 0,2%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-феврале текущего года перевезено 266 млн пассажиров (рост на 1,5%). При этом автобусами в указанный период перевезено 256,3 млн. пассажиров (рост на 1,5%), такси – 9 млн 763 тыс. человек (рост на 2,4%).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»