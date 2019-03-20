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Транспорт и связь 20.03.2019 14:35

Пассажироперевозки в Азербайджане посредством морского транспорта в январе-феврале 2019г увеличились на 67%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-феврале 2019 года составил 303,2 млн человек, что на 1,3% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 486,6 тыс. человек (рост на 19,6%), морским транспортом – 2,5 тыс. человек (рост на 66,7%), воздушным транспортом – 289,5 тыс. человек (спад на 0,7%), метро – 36,4 млн человек (спад на 0,2%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-феврале текущего года перевезено 266 млн пассажиров (рост на 1,5%). При этом автобусами в указанный период перевезено 256,3 млн. пассажиров (рост на 1,5%), такси – 9 млн 763 тыс. человек (рост на 2,4%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]