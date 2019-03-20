Грядет отставка губернаторов Оренбургской и Мурманской областей - источник

В ближайшее время будет принята отставка еще двух губернаторов - главы Оренбургской области Юрия Берга и руководителя Мурманской области Марины Ковтун, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Ожидаются отставки Юрия Берга и Марины Ковтун. Они будут приняты в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем он не подтвердил сообщения о том, что свой пост покинет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
На этой неделе президент РФ Владимир Путин принял отставки трех губернаторов: Челябинской области Бориса Дубровского, главы Республики Алтай Александра Бердникова и главы Калмыкии Алексея Орлова.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что в этом году произойдет отставка руководителей ряда регионов, причем она будет плановой.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»