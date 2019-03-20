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СНГ 20.03.2019 14:20

Грядет отставка губернаторов Оренбургской и Мурманской областей - источник

В ближайшее время будет принята отставка еще двух губернаторов - главы Оренбургской области Юрия Берга и руководителя Мурманской области Марины Ковтун, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Ожидаются отставки Юрия Берга и Марины Ковтун. Они будут приняты в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он не подтвердил сообщения о том, что свой пост покинет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин принял отставки трех губернаторов: Челябинской области Бориса Дубровского, главы Республики Алтай Александра Бердникова и главы Калмыкии Алексея Орлова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что в этом году произойдет отставка руководителей ряда регионов, причем она будет плановой.

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Тэги: РОССИЯ, ГУБЕРНАТОРЫ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]