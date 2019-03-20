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Дальнее зарубежье 20.03.2019 14:50

Правительство Японии ухудшило оценку состояния экономики впервые с 2016 г

Правительство Японии ухудшило оценку состояния экономики впервые за три года из-за растущих опасений, связанных с запланированным на октябрь повышением налога на потребление (аналог НДС) и последствиями торговых споров США и Китая.

В ежемесячном обзоре кабинета министров за март отмечается, что экономика находится в "постепенном восстановлении", но экспорт и производство демонстрируют признаки слабости. В февральской версии не было фразы о слабости экспорта.

Кроме того, мартовский документ правительства содержит пессимистичный прогноз: власти опасаются сохранения слабости.

"Следует уделить внимание последствиям, связанным с торговыми проблемами мировой экономики, перспективами китайской экономики, неопределенностью ситуаций и политики за рубежом, а также последствиями колебаний на финансовых рынках и рынках капитала", - говорится в обзоре.

Банк Японии на прошлой неделе также ухудшил оценку состояния экономики страны, экспорта и производства.

Предыдущее повышение налога на потребление в Японии привело к рецессии в 2014 году. На этот раз подъем запланирован на октябрь, ожидается, что налог вырастет с 8% до 10%.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]