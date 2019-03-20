Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.03.2019 15:20

Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из Парагвая через Белоруссию

Россельхознадзор с 20 марта запретил поставки продукции растениеводства из Парагвая через Белоруссию. Такие же меры могут быть приняты и в отношении продукции из других стран, под видом которой недобросовестные поставщики пытаются ввезти санкционные продукты.

Как сообщает Россельхознадзор, под видом яблок из Парагвая могли ввозиться фрукты из стран, подпавших под российское продэмбарго.

В декабре 2018 года из Белоруссии в Россию стали поступать товарные партии яблок, выращенных якобы в Парагвае. Поставки сопровождались реэкспортными сертификатами, выданными в Белоруссии. В связи с этим Россельхознадзор запросил национальную службу качества и безопасности растений и семян Парагвая (SENAVE) подтвердить происхождение яблок.

В ходе переговоров с парагвайскими специалистами выяснилось, что в Парагвае нет промышленного производства яблок. Нет и поставок плодоовощной продукции в страны Евросоюза и Россию.

В связи с этим Россельхознадзор запретил ввоз плодоовощной продукции из Парагвая через Белоруссию. Поставки парагвайской продукции возможны только через пункты пропуска, расположенные на российском участке границы ЕАЭС.

"Мы будем медленно и верно закрывать эти потоки, сейчас накапливаем необходимые материалы", - заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, такая же проблема есть и с фруктами, якобы выращенными в Турции. "Но турецкий производитель уже сообщил, что в Россию фрукты не отправлял, - сказал он. - Значит, тоже будем закрывать канал поставок через Белоруссию якобы турецкой продукции. По всем доказанным фактам недостоверной информации о стране происхождения фруктов будем принимать меры".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПАРАГВАЙ, БЕЛОРУССИЯ, ФРУКТЫ


Похожие новости


Избранный президент Парагвая намерен на следующей неделе провести переговоры в РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]