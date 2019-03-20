Алиев отмечает вклад Назарбаева в двухсторонние отношения Азербайджана и Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер казахского народа Нурсултан Назарбаев уверены, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном во всех сферах будут успешно продолжены, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«И.Алиев 20 марта позвонил Н.Назарбаеву. В ходе телефонного разговора, глава азербайджанского государства отметил вклад Н.Назарбаева в развитие Казахстана, обеспечение стабильности и процветания в годы своего президентства и подчеркнул, что дружественные отношения с Гейдаром Алиевым заложили основу двусторонних отношений. Алиев пожелал Назарбаеву успехов в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья»,- говорится в сообщении.

Назарбаев выразил благодарность Алиеву за внимание и добрые слова.

Б.Рустамбеков