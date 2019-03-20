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20.03.2019 15:44

Алиев отмечает вклад Назарбаева в двухсторонние отношения Азербайджана и Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер казахского народа Нурсултан Назарбаев уверены, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном во всех сферах будут успешно продолжены, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«И.Алиев 20 марта позвонил Н.Назарбаеву. В ходе телефонного разговора, глава азербайджанского государства отметил вклад Н.Назарбаева в развитие Казахстана, обеспечение стабильности и процветания в годы своего президентства и подчеркнул, что дружественные отношения с Гейдаром Алиевым заложили основу двусторонних отношений. Алиев пожелал Назарбаеву успехов в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья»,- говорится в сообщении.

Назарбаев выразил благодарность Алиеву за внимание и добрые слова.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]