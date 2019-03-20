Францию в 2018 г. посетили 90 млн туристов - на 3 млн больше, чем в годом ранее

Франция в минувшем году вновь стала самой популярной страной мира у иностранных туристов, приняв около 90 млн гостей, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" глава представительства в России и СНГ агентства по развитию туризма во Франции (Atout France) Инесса Короткова.
"Франция в 2018 году сохранила звание направления номер один для зарубежных туристов. По предварительным оценкам, общее число приехавших в страну гостей составило 90 млн человек, что на 3 млн больше, чем годом ранее", - сказала она в ходе крупнейшей выставки для профессионалов туризма Rendez-vous en France в Марселе.
Эксперт добавила, что несмотря на некоторое снижение иностранного потока из-за акций "желтых жилетов" в крупных городах в конце года, Франции все равно удалось увеличить турпоток.
"Снижение числа бронирований из-за манифестаций компенсировалось большим ростом числа туристов в первом полугодии", - подчеркнула И.Короткова.
Выставка Rendez-vous en France проходит в Марселе 19 и 20 марта. Это крупнейшая ежегодная встреча французских компаний, предлагающих услуги в сфере туризма, с зарубежными туроператорами и журналистами.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»