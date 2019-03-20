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Дальнее зарубежье 20.03.2019 16:00

Францию в 2018 г. посетили 90 млн туристов - на 3 млн больше, чем в годом ранее

Франция в минувшем году вновь стала самой популярной страной мира у иностранных туристов, приняв около 90 млн гостей, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" глава представительства в России и СНГ агентства по развитию туризма во Франции (Atout France) Инесса Короткова.

"Франция в 2018 году сохранила звание направления номер один для зарубежных туристов. По предварительным оценкам, общее число приехавших в страну гостей составило 90 млн человек, что на 3 млн больше, чем годом ранее", - сказала она в ходе крупнейшей выставки для профессионалов туризма Rendez-vous en France в Марселе.

Эксперт добавила, что несмотря на некоторое снижение иностранного потока из-за акций "желтых жилетов" в крупных городах в конце года, Франции все равно удалось увеличить турпоток.

"Снижение числа бронирований из-за манифестаций компенсировалось большим ростом числа туристов в первом полугодии", - подчеркнула И.Короткова.

Выставка Rendez-vous en France проходит в Марселе 19 и 20 марта. Это крупнейшая ежегодная встреча французских компаний, предлагающих услуги в сфере туризма, с зарубежными туроператорами и журналистами.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТУРИЗМ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]