Францию в 2018 г. посетили 90 млн туристов - на 3 млн больше, чем в годом ранее

Франция в минувшем году вновь стала самой популярной страной мира у иностранных туристов, приняв около 90 млн гостей, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" глава представительства в России и СНГ агентства по развитию туризма во Франции (Atout France) Инесса Короткова.

"Франция в 2018 году сохранила звание направления номер один для зарубежных туристов. По предварительным оценкам, общее число приехавших в страну гостей составило 90 млн человек, что на 3 млн больше, чем годом ранее", - сказала она в ходе крупнейшей выставки для профессионалов туризма Rendez-vous en France в Марселе.

Эксперт добавила, что несмотря на некоторое снижение иностранного потока из-за акций "желтых жилетов" в крупных городах в конце года, Франции все равно удалось увеличить турпоток.

"Снижение числа бронирований из-за манифестаций компенсировалось большим ростом числа туристов в первом полугодии", - подчеркнула И.Короткова.

Выставка Rendez-vous en France проходит в Марселе 19 и 20 марта. Это крупнейшая ежегодная встреча французских компаний, предлагающих услуги в сфере туризма, с зарубежными туроператорами и журналистами.