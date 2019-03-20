Дагестан планирует в 2019г увеличить в 1,7 раза перевалку нефти через Махачкалинский морпорт

Дагестан в 2019 году планирует довести объем перевалки нефти через Махачкалинский морской торговый порт до 3,5 млн тонн, сообщил глава республики Владимир Васильев в ходе ежегодного послания Народному собранию в среду.
"С января текущего года началась перевалка туркменской нефти. Казахстан, Туркменистан вернулись к нам. Казахстанская нефть, туркменская, позволят организовать перевалку в масштабе 3,5 млн тонн, или в 3,5 раза больше, чем в 2017 году - в кризисный период, когда мы потеряли поставки нефти", - сказал В.Васильев.
Как сообщалось ранее, объем перевалки нефти в Махачкалинском морпорту в 2018 году составил 2,1 млн тонн. Таким образом, в 2019 году данный показатель может вырасти в 1,7 раза.
"Но это только начало. Увеличение перевалки нефти позволит нам запустить еще и нефтепровод Махачкала - Новороссийск", - добавил В.Васильев.
Махачкалинский МТП включает в себя комплексы по перевалке сухих грузов мощностью 3 млн тонн в год, светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год. В декабре 2016 года ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" было преобразовано в акционерное общество.
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Алиев отмечает вклад Назарбаева в двухсторонние отношения Азербайджана и Казахстана
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
В Берлине в связи с заявлением Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО напомнили о других формах сотрудничества стран с альянсом
В Еврокомиссии хотят уложиться с Brexit до 23 мая, даты выборов в Европарламент - СМИ
Мэй подтвердила, что хочет провести новое голосование по Brexit в парламенте
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»