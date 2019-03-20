Дагестан планирует в 2019г увеличить в 1,7 раза перевалку нефти через Махачкалинский морпорт

Дагестан в 2019 году планирует довести объем перевалки нефти через Махачкалинский морской торговый порт до 3,5 млн тонн, сообщил глава республики Владимир Васильев в ходе ежегодного послания Народному собранию в среду.

"С января текущего года началась перевалка туркменской нефти. Казахстан, Туркменистан вернулись к нам. Казахстанская нефть, туркменская, позволят организовать перевалку в масштабе 3,5 млн тонн, или в 3,5 раза больше, чем в 2017 году - в кризисный период, когда мы потеряли поставки нефти", - сказал В.Васильев.

Как сообщалось ранее, объем перевалки нефти в Махачкалинском морпорту в 2018 году составил 2,1 млн тонн. Таким образом, в 2019 году данный показатель может вырасти в 1,7 раза.

"Но это только начало. Увеличение перевалки нефти позволит нам запустить еще и нефтепровод Махачкала - Новороссийск", - добавил В.Васильев.

Махачкалинский МТП включает в себя комплексы по перевалке сухих грузов мощностью 3 млн тонн в год, светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год. В декабре 2016 года ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" было преобразовано в акционерное общество.