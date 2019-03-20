Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«В телефонном разговоре Алиев поздравил Толкаева с вступлением в должность президента и пожелал успехов в деятельности во имя развития Казахстана»,- говорится в сообщении.

К.Токаев выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств выразили удовлетворенность существующим уровнем дружественных отношений во всех сферах между двумя государствами и подчеркнули уверенность в дальнейшем их укреплении.