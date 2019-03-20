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Внешняя политика 20.03.2019 16:09

Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«В телефонном разговоре Алиев поздравил Толкаева с вступлением в должность президента и пожелал успехов в деятельности во имя развития Казахстана»,- говорится в сообщении.

К.Токаев выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств выразили удовлетворенность существующим уровнем дружественных отношений во всех сферах между двумя государствами и подчеркнули уверенность в дальнейшем их укреплении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]