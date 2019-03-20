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Дальнее зарубежье 20.03.2019 16:32

ЕК оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции в рекламной сфере

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google, входящую в холдинг Alphabet, на 1,49 млрд евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.

Это третий штраф в отношении компании в Европе за последние два года. Предыдущие два расследования касались злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств и при продвижении сервиса Google Shopping.

В общей сложности антимонопольные органы ЕС потребовали от Google 8,2 млрд евро.

Последнее дело касается системы AdSense for Search, которая размещает рекламу на сторонних сайтах. Власти ЕС обвинили Google в том, что ее контракты с сайтами включали в себя положения, которые запрещали конкурентам (например, Yahoo или Microsoft) размещать свою рекламу на этих сайтах.

Данная практика была прекращена в 2016 году. На AdSense пришлось порядка 20% рекламной выручки Google за 2015 год, причем этот показатель стабильно снижается с 2010 года.

"Google укрепил свое доминирующее положение на рынке онлайн-рекламы на основе поисковых запросов и обезопасил себя от конкурентного давления, введя нарушающие конкуренцию условия в контракты, касающиеся сторонних сайтов, - говорится в сообщении члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Это является нарушением антимонопольного законодательства ЕС".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, GOOGLE, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]