РФ в 2018 г. экспортировала в Китай более 1,5 млн тонн зерна - Россельхознадзор

Россия в 2018 году экспортировала в Китай рекордный объем зерна - более 1,5 млн тонн, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании коллегии ведомства в среду в Москве.
"Особое внимание уделялось поставкам зерновых в Китай. Экспорт российского зерна в Поднебесную в 2018 году вышел на рекордный уровень и впервые в истории современной России превысил 1,5 млн тонн", - сказал он.
По его словам, достигнута договоренность о подписании в ближайшее время протоколов о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к свекловичному жому, а также к рапсовому, подсолнечному и соевому шротам. В настоящее время прошли необходимые процедуры согласования, которые дадут возможность добавить Курганскую область к 6 российским регионам, имеющим право экспорта пшеницы в Китай. Поставки соевых бобов теперь возможны со всей территории России, ранее такое право имели только пять регионов.
Как сообщил С.Данкверт, в 2018 году были согласованы условия экспорта российской пшеницы в Бразилию. Индонезия разрешила поставки кукурузы и сои из России. В этом году делегации из Саудовской Аравии, Бангладеш, Индии, Алжира, Китая, Ирака, Индонезии посетили Россию и ознакомились с системой обеспечения качества и безопасности зерна. Это позволит наращивать российский зерновой экспорт, считает глава Россельхознадзора.
В настоящее время российское зерно поставляется в 132 страны мира.
С.Данкверт также сообщил, что Россельхознадзор ведет работу с более чем 100 странами мира, в том числе по получению права экспорта российской продукции на их рынки. Основными потенциальными импортерами российской продукции являются страны Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Но география потенциальных покупателей продукции российского АПК постоянно расширяется, отметил он.
Одновременно с этим Россельхознадзор проводит обследования российских предприятий на соответствие требованиям стран-импортеров. "На сегодняшний день таких предприятий в России почти 4 тысячи и они готовы поставлять свою продукцию в 60 стран мира", - уточнил глава службы.
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